YÖK'te uluslararası üniversite ortaklıkları değerlendirildi
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın önümüzdeki hafta içi gerçekleştireceği Özbekistan ziyaretinin öncesinde, uluslararası üniversite ortaklıklarının durumunun değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın önümüzdeki hafta içi gerçekleştireceği Özbekistan ziyaretinin öncesinde, uluslararası üniversite ortaklıklarının durumunun değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; YÖK Başkanı Erol Özvar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Abdulhaki Hadi Turus, Kültürel Diploması Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim Yüksel ile Ankara, Boğaziçi, Bursa Uludağ, Ege, İstanbul, Sağlık Bilimleri ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitelerinin rektörleri katıldı. Ahmet Yesevi, Kırgızistan- Türkiye Manas, Türk-Alman, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi modeller değerlendirildi. Özbekistan'a yapılacak ziyaret öncesinde mevcut iş birliği alanları konuşuldu ve iş birliğinin artırılması için atılacak adımlar masaya yatırıldı.
Arnavutluk Başbakanı Rama, deprem konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk) Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük...