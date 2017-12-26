YÖK'te 'Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi' Toplantısı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bugün itibarıyla yükseköğretimde 112'si devlet, 67'si vakıf üniversitesi ve 5'i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 184 yükseköğretim kurumumuz mevcut olup, öğrenci sayımız 7 milyon 764 bin 607'e ulaşmıştır. Eğitimde ve yükseköğretimde bundan böyle hedefimiz, dikey yani nitelik, keyfiyet ve kalite yönünden büyümedir" dedi.



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, eğitim ve öğretimin, insani ve kültürel kalkınma temelinde görüşülmesi amacıyla 'Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı' yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin ve fakülte dekanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerindeki öğretmen yerleştirme programları yeniden ele alındı. Saraç, toplantıda yaptığı konuşmada, "Toplum ve ülke açısından ise eğitim, içinde yaşadığı toplumun ortak kültür ve ideallerini ve değerlerini benimseyen, düzgün vatandaşlar yetiştirmektir. Buna göre eğitimin, bireysel, sosyal, kültürel, ekonomik olmak üzere çeşitli amaçlarından söz edilebilir. Bu nedenledir ki eğitim, her türlü ideolojik ve politik mülahazanın dışında ele alınmalıdır. Eğitimin, teknik ve ekonomik yönlerini tartışırken, öne çıkarırken; insani, kültürel ve sosyal yönlerini göz ardı etmek şöyle dursun, öne taşımalıyız" dedi.



Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017-2018 raporuna göre, Türkiye'nin, yükseköğretime erişimde 137 ülke arasında ikinci sırada yer aldığını anlatan Saraç, "Nitelik açısından ise her zaman sürekli alınması gereken uzun bir yol ve ulaşılması gereken bir menzil vardır. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine ulaşabilmesinin, üstün nitelikli bilgi üretimi ve üstün nitelikli insan kaynağı ile mümkün olabileceğinin artık net olarak bilincindeyiz. Bugün itibarıyla yükseköğretimde 112'si devlet, 67'si vakıf üniversitesi ve 5'i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 184 yükseköğretim kurumumuz mevcut olup, öğrenci sayımız 7 milyon 764 bin 607'e ulaşmıştır. Eğitimde ve yükseköğretimde bundan böyle hedefimiz, dikey yani nitelik, keyfiyet ve kalite yönünden büyümedir" diye konuştu.



Saraç, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Müteaddit defalar çeşitli toplantılarda ifade ettiğim gibi, üniversitelerimizin hepsinin aynı olmasını tasvip etmiyoruz. Bütün üniversitelerimiz uluslararası nitelikleri gözetmeli, fakat farklı değerler üretmelidir. Bu kapsamda üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama konusunda farklılaşmasını istiyoruz. Bu yaklaşımla kastedilen, üniversitelerimizin bütün alanlarda faaliyet gösterirken bir alanda temayüz etmesidir. Üniversitelerimiz, bulundukları bölgenin, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden kalkınmasında lokomotif görevi üstlenmelidir. Benzer durum, eğitim/eğitim bilimleri fakültelerimiz için de söz konusudur."



Eğitim/eğitim bilimleri fakülteleriyle ilgili olarak kalite odaklı bazı düzenlemeler yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söyleyen Saraç, "Bu çerçevede sizlerin de bildiğiniz gibi, bazı programların puan türlerinde yaptığımız düzenlemeler ve getirdiğimiz 240 bin barajı uygulamasıyla daha nitelikli öğrenci alabilmeyi sağlamaya çalıştık. İkinci öğretim programlarını tedrici olarak kapatırken, kontenjanlar daha rasyonel bir planlamaya tabii tutulmaktadır. Bu kapsamda bilim hayatımızı, üniversitelerimizin bilimsel gücüyle yeniden şekillendirmeye ve yükseköğretimi; kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırmaya gayret ediyoruz" açıklamasında bulundu.



"Eğitimde nicel, kantitatif yönden oldukça büyük bir büyüme, genişleme sağladık" diyen Saraç, "Bundan böyle hedefimiz, beklentimiz, nitelik, kantite ve kalite yönünden dikey büyüme olmalıdır. Eğitimle ilgili müfredatımızda öğrencilerimize 21. yüzyılın gerektirdiği temel nitelik, yeterlik ve donanımların kazandırılması, temel amacımız olmalı, ancak sadece bilgiyi aktarıp ezberleterek ve bunları da sınavlarla kağıda döktürmek yerine, bu genç kitleye ileri düşünme, analiz, sentez, muhakeme yapma, çıkarımda bulunma, özgün fikir ve projeler üretme gibi becerileri kazandırmalıyız. Eğitim fakültelerimizde öğretmen adayları mesleğe hazırlanırken, onların mesleğin ideallerini, temel değerlerini, meslek ahlakını ve meslek sevgisini gerçekten hisseden bir şekilde yetiştirilmesi temel gayemiz olmalıdır. Eğitim fakültelerimizin sorumluluğu, söz konusu adayların sadece mesleğe hazırlanması olmayıp, işbaşında mesleki gelişimlerini sağlama konusunda da sürekli destek olmaktır" şeklinde konuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, "Bundan sonra atacağımız adım, öğretmen akademileri dediğimiz, istihdam ettikten sonra öğretmenlerimizin hizmet içinde eğitilmelerine ilişkin bir süreç. Bunu da akademik bir nitelikte bu eğitimi vermek istediğimiz için bu yapının adı 'öğretmen akademileri' olacak" ifadelerini kullandı.



Öğretmen atamalarında mülakat prensibinin hayata geçirildiğini anlatan Tekin, "Bu sürecin nasıl işlemesi gerektiğine dair sizlerden bir talebim var, o da şu, öğretmen adayları içerisinden bakanlık bünyesinde öğretmenlik yapacak insanları tespit etmek için desteğe ihtiyacımız var. Bundan sonraki süreçte, bu okullarda öğretmen adaylarımızın, öğrencilerimizin staj içinde bulundukları süre içerisindeki etkinliklerini biz mülakatla veri olarak almak istiyoruz. Mülakat sınavlarında biz sizin verdiğiniz notlardan, lisans ortalamaları dışında, bu staj uygulamasından elde ettiğiniz verileri biz öğretmenleri istihdam ederken kullanmak istiyoruz. Bunu yaparken de sizin desteğinize ihtiyacımız var" diye konuştu.



Elektronik ortamda kullanılan alt yapı üzerinden okuldaki öğrenciler için değerlendirme sürecinin başlatıldığını anlatan Tekin, "Öğretmen istihdamında buradaki verileri biz baz olarak alacağız. Mülakatta da bunları değerlendireceğiz" dedi. - ANKARA