YÖK'te 2020-YKS kontenjanlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı
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YÖK'te 2020-YKS kontenjanlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın başkanlığında Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nun 7. toplantısı gerçekleştirildi.

YÖK'te 2020-YKS kontenjanlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı
23.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:11

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın başkanlığında Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nun 7. toplantısı gerçekleştirildi. Kurul'da, üniversitelerin 2020-YKS kontenjanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetki paylaşımı politikamız kapsamında ilgili bakanlıklar, kurumlar ve özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla oluşturduğumuz 'Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nun yedinci toplantısını değerli Kurul üyelerinin katılımlarıyla YÖK'te gerçekleştirdik. Kurul'da üniversitelerin 2020-YKS kontenjanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bilindiği üzere bu kurul 'mevcut yükseköğretim programlarının kontenjan planlamasında ihtiyaç analizlerini yapmak' üzere 'kamu ve özel sektör' temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulmuştur" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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