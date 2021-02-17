YÖK Son Dakika! Üniversiteler açılıyor mu? Yüz Yüze eğitime başlıyor! Üniversitelerde dersler nasıl yapılacak? Teorik ve Uygulamalı Eğitim nedir?
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YÖK Son Dakika! Üniversiteler açılıyor mu? Yüz Yüze eğitime başlıyor! Üniversitelerde dersler nasıl yapılacak? Teorik ve Uygulamalı Eğitim nedir?

17.02.2021 13:32 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:35
YÖK Son Dakika! Üniversiteler açılıyor mu? Yüz Yüze eğitime başlıyor! Üniversitelerde dersler nasıl yapılacak? Teorik ve Uygulamalı Eğitim nedir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir üniversitelerde eğitim uzaktan yapılıyordu. Uzun süredir tartışılan konuya YÖK'ten karar çıktı! Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) üniversiteler için yüz yüze eğitim kararını verdi. Peki, Üniversiteler açılıyor mu? Üniversitelerde dersler nasıl yapılacak? Teorik eğitim ve uygulamalı eğitim nedir?

Koronavirüs pandemisi döneminde kapalı olan üniversiteler için YÖK, bir son dakika açıklaması ile Uygulamalı Eğitim ve Teorik Eğitim başlıkları altında açılacağı duyurusunu yaptı. Uygulamalı Eğitimde dersler gruplar halinde yüz yüze, Teorik Eğitimde ise dersler asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi olarak yapılacak. Ayrıca, salgın endişesi ya da barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, kayıt dondurma hakkından yararlanması da kararlaştırıldı.

ÜNİVERSİTELERDE UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR?

YÖK, üniversitelerde uygulamalı eğitim için: "azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması" şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılması gerektiği ifadelerinde bulundu. Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir. Deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.

ÜNİVERSİTELERDE TEORİK EĞİTİM NEDİR?

Üniversitelerde teorik eğitimlerin çoğunlukla geçen dönemlerde olduğu gibi uzaktan, internet ortamında bir süre daha devam edeceği YÖK tarafından duyuruldu. Öğretmenin sözlü olarak anlattığı ve öğrencilerin notlardan, kitaplardan takip ettiği tüm bu dersler anlatılan teoriye bağlı derslerdir. İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi gibi fakültelerin çoğu dersleri teoriktir.

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