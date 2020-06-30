YÖK: "Şehir Üniversitesi'nde kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak...
YÖK: "Şehir Üniversitesi'nde kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak kazananların diplomaları, Marmara Üniversitesi ismi ile düzenlenecek.
30.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:28
YÖK: "Şehir Üniversitesi'nde kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak kazananların diplomaları, Marmara Üniversitesi ismi ile düzenlenecek."
Kaynak: AA