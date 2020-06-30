YÖK: "Şehir Üniversitesi'nde kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak... YÖK: "Şehir Üniversitesi'nde kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak kazananların diplomaları, Marmara Üniversitesi ismi ile düzenlenecek.

YÖK: "Şehir Üniversitesi'nde kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak kazananların diplomaları, Marmara Üniversitesi ismi ile düzenlenecek." Kaynak: AA