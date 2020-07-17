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"Yok satan" kiraz 51 ülkede sofraları süslüyor

Eskişehir'in 1325 metre rakımlı Mihalıççık ilçesinin en önemli geçim kaynaklarından kirazın yaklaşık 10 gün sürecek hasat döneminde ihracatına da başlandı.

17.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:26

Eskişehir'in 1325 metre rakımlı Mihalıççık ilçesinin en önemli geçim kaynaklarından kirazın yaklaşık 10 gün sürecek hasat döneminde ihracatına da başlandı.

İlçede 1998 yılında başlayan kiraz üretiminden elde edilen gelir üreticinin yüzünü güldürünce kiraz ağacı sayısı giderek arttı ve 400 bine ulaştı.

Yüksek kesimlerde yetiştiği için geç olgunlaşan meyve, farklı aroması ve kalibresi nedeniyle ilgi görüyor.

Uzun raf ömrü nedeniyle de ihracatta aranan ürünlerden olan Mihalıççık kirazının yüzde 90'ı Almanya'dan İngiltere'ye, Japonya'dan Çin'e kadar pek çok Avrupa ve Asya ülkesine ihraç ediliyor.

Kirazın kilogramı yurt içinde 8-10 liradan satışa sunuluyor.

Yıllık rekolte 7 bin ton

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kirazın en geç yetiştiği bölgelerinden birinin Mihalıççık olduğunu söyledi.

İç piyasaya ve dış pazarlara sunulan kirazın, yaklaşık 5 bin dekar alanda yetiştirildiğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Yılda yaklaşık 7 bin ton rekolte elde ediyoruz. Mihalıççık kirazının aroması çok farklı. Kirazımızın kalibresi de 22 ila 26 milimetre çapında oluyor. Aroma ve kalibresinin bu kadar farklı olmasının nedeni rakım, toprak, su ve iklim özellikleridir. İngiltere, Almanya, Çin, Japonya, Fransa gibi dünyanın 51 ülkesine ihraç ediyoruz. Yurt dışı pazarında aroması ve kalibresinin büyük olması nedeniyle ilgi görüyor. Rakımın yüksek olması nedeniyle kirazımız çok geç yetişiyor. Gündüz hava sıcaklığı 22-23 derece olsa da akşamları 12-13 dereceye kadar düşüyor, bu da meyvenin geç olgunlaşmasını sağlıyor. Bu nedenle Türkiye'nin birçok yerinde kiraz bittiğinde 'son turfanda' denilen kiraz, Mihalıççık ve Toros Dağları'nda oluyor."

Yaklaşık 15 yıldır kiraz üreticiliği yapan Mücahit Çakır da ürüne gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kiraz ağaçlarına çocukları gibi baktıklarını söyleyen Çakır, "Hasada başladık ve bir hafta sonra tamamlayacağız. Ağaçlarımızda yetişen kiraz ihraç oluyor. Mihalıççık kirazında gelecek var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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