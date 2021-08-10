YÖK Sanal Fuarında SDÜ Standı Yoğun İlgi Gördü

Süleyman Demirel Üniversitesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin tercih sürecini kolaylaştırmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı" ile "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı"na katıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin tercih sürecini kolaylaştırmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı" ile "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı"na katıldı. Aday öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilginin gösterildiği standımızda Isparta'daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir, konaklama, yurt dışı öğrenim ve staj imkanları, sosyal olanaklar, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatlar aktarıldı.

Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021

Türk yükseköğretim sistemini potansiyel uluslararası öğrencilere dijital ortamda tanıtmayı amaçlayan "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021" 27-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üniversitemizi temsil eden 8 öğretim görevlisi, uluslararası öğrenci adayları ile bir araya gelerek üniversitemiz ve Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili soruları yanıtladı.

Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021

COVID-19 salgını sürecinde üniversite tercihi yapacak olan gençler için olası riskleri en aza indirgeyerek onları ve ailelerini sanal ortamda üniversitelerle buluşturan "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı" ise 3-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 33 öğretim elemanımızın görev yaptığı standımızda, üniversite bölümleri, barınma, kariyer olanakları ve sosyal aktiviteler başta olmak üzere üniversitemizle ilgili tüm imkanlar hakkında aday öğrencilere bilgilendirmede bulunuldu. Fuarda çok sayıda üniversite adayına ulaşıldı.

Kaynak: Habermetre