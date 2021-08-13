YÖK Sanal Fuarı'na BUÜ Damgası

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Covid-19 salgını nedeniyle oluşabilecek riskleri dikkate alarak, üniversite öğrencisi adaylarının tercih edeceği programların yükseköğretim kurumları tarafından dijital ortamda tanıtılması amacıyla 3-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği sanal fuarda Bursa...

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Covid-19 salgını nedeniyle oluşabilecek riskleri dikkate alarak, üniversite öğrencisi adaylarının tercih edeceği programların yükseköğretim kurumları tarafından dijital ortamda tanıtılması amacıyla 3-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği sanal fuarda Bursa Uludağ Üniversitesi en çok ziyaret edilen altıncı üniversite oldu.

Öğrencilerin tercih sürecini kolaylaştırmak amacıyla organize edilen ve yükseköğretim kurumlarını dijital ortamda bir araya getiren "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021 öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

BUÜ 181 ÜNİVERSİTE İÇİNDE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 6. ÜNİVERSİTE

181 yükseköğretim kurumum katıldığı YÖK Sanal Fuarı'nda Bursa Uludağ Üniversitesi en çok ziyaret edilen altıncı üniversite oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversitemizin YÖK Sanal Fuarında en çok ziyaret edilen altıncı üniversite olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek "Öğrenci dostu üniversite" sloganıyla çıktığımız bu yolda üniversitemizin bu kadar ilgiyle takip edilmesinin; yaptığımız çalışmalar ve üniversiteyi daha iyi yere getirebilmek için ürettiğimiz projelerin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Bu başarıda akademisyenlerimizin son birkaç yılda kendilerini sadece bilimsel proje üretmeye ve araştırma yapmaya odaklanmalarının da etkisi var. Üniversitemizi daha iyi yerlere taşımak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Fuarda kurum temsilcileri öğrenci velilerle görüntülü görüşerek canlı tanıtım etkinlikleri yaptı. Stantları ziyaret eden öğrenciler merak ettikleri konuları kurum temsilcilerine canlı yayında sorma imkanı buldu. Üniversiteler beş gün boyunca, programlar, bölümler, burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere araştırma olacakları ve diğer imkanlarını öğrenci adaylarına tanıtma fırsatı buldu.

Kaynak: Habermetre