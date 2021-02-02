YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim için 'acil görüş' istedi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'ndan üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin 'acil görüş' istedi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; gönderilen yazıda, Covid-19 küresel salgını ile mücadele kapsamında, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığına dikkat çekildi. Yazıda, "Sağlık Bakanlığı'nın tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünüzün acil olarak bildirilmesi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ