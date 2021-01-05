YÖK: "Rektör (adayı) olabilmek için, eski/yeni hiçbir mevzuatta, ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma koşulu aranmamıştır."
05.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:56
YÖK: "Rektör (adayı) olabilmek için, eski/yeni hiçbir mevzuatta, ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma koşulu aranmamıştır.
YÖK: "Rektör (adayı) olabilmek için, eski/yeni hiçbir mevzuatta, ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma koşulu aranmamıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü