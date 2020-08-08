"YÖK raporuna göre ALES'in en iyileri üniversitemizde"
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"YÖK raporuna göre ALES'in en iyileri üniversitemizde"

Yeditepe Üniversitesi, YÖK 2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda ALES'te (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) İlk Yüzde 10'luk Dilime Giren Program Sayılarına Yönelik Değerlendirmede üniversitelerinin birinci olduğunu duyurdu.

08.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:05

Yeditepe Üniversitesi, YÖK 2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda ALES'te (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) İlk Yüzde 10'luk Dilime Giren Program Sayılarına Yönelik Değerlendirmede üniversitelerinin birinci olduğunu duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporunu açıkladı. YÖK raporlarında 77'si vakıf olmak üzere toplam 206 üniversiteyi 60'dan fazla kategoride değerlendirdi. Yeditepe Üniversitesi de rapora göre, çok sayıda değerlendirmede ön sıralarda yer aldığını belirttiği üniversitelerinin, tüm üniversiteler arasında ALES'te İlk Yüzde 10'luk Dilime Giren Program Sayılarına Yönelik Değerlendirmede 22 programıyla birinci sırada yer aldığını açıkladı.

17 PROGRAM İLE DÖRDÜNCÜ OLDU

Yeditepe Üniversitesi raporla ilgili şu bilgileri paylaştı; "Tüm üniversiteler için yapılan değerlendirmede Yeditepe Üniversitesi, En Yüksek Akredite Lisans Programı Sayılarına Yönelik Değerlendirmede 17 programıyla dördüncü oldu."

YAYIN ALIM HARCAMASINDA ÜÇÜNCÜ

Yeditepe Üniversitesi, yayın alımı harcamasına da raporda vurgu yapıldı. Raporda, Yayın Alımı Harcamasının Bütçeye Oranının En Yüksek Olduğu Üniversitelere Yönelik Değerlendirmede üniversite yüzde 2,56 ile üçüncü sırada bulundu. Üniversite ayrıca 121 Faaliyet ile Kariyer Merkezleri Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyet Sayıları değerlendirmesinde de üçüncü sıraya yerleşti.

KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ SIRADA

Yeditepe Üniversitesi, vakıf üniversiteleri raporunda da, birçok değerlendirmede ön sıralarda yerini aldığına dikkat çekti. 347 bin 910 metre kare kapalı alanı ile Kapalı Alan Büyüklüğüne Göre yapılan değerlendirmede ikinci sırada bulunduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi, Kütüphanede Yer Alan Basılı Kitap Sayısına göre 231 bin 309 kitap sayısıyla dördüncü oldu.

ARAŞTIRMA BÜTÇELERİNDE DERECELERİ

Yeditepe Üniversitesi araştırmaya ayırdığı bütçeye göre de vakıf üniversiteleri arasında fark yarattığını bildirdi. Toplam Araştırma Proje Bütçelerine Göre Vakıf Üniversiteleri sıralamasında altıncı sırada yer alan Yeditepe Üniversitesi, Öz Kaynaklı Araştırma Proje Bütçelerine Göre Vakıf Üniversiteleri değerlendirmesinde dördüncü, TÜBİTAK-ARDEB Proje Bütçelerine Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları değerlendirmesinde ise yedinci sırada yer aldı.

MEZUNLARI KPSS DE NE YAPTI?

Yeditepe Üniversitesi, mezunlarının da KPSS'deki başarılarıyla da öne çıktığını hatırlattı. Üniversite, Vakıf Üniversiteleri arasında toplam başarıya göre değerlendirildiğinde 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Sonuçlarına göre İngilizce Öğretmenliği mezunları ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunlarının birinci, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunlarının da üçüncü olduğuna dikkat çekti."


Kaynak: DHA

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