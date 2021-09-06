YÖK Özbekistan Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı'na Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YÖK Özbekistan Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı'na Ziyaret

YÖK Özbekistan Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı'na Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

????ÖZBEKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ ALİSHER AGZAMHODJAEV, YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ6 Eylül 2021 / AnkaraÖzbekistan'ın Türkiye Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

????

ÖZBEKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ ALİSHER AGZAMHODJAEV, YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ

6 Eylül 2021/ Ankara

Özbekistan'ın Türkiye Büyükelçisi Alisher Agzamhodjaev ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

YÖK'te gerçekleştirilen görüşmede Büyükelçi Agzamhodjaev, yeni görevinden dolayı YÖK Başkanı Erol Özvar'ı tebrik etti. Ziyarette iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler müzakere edildi.

???

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Derya Baykal Haluk Levent
Spor Diego Max Meyer Şenol Güneş Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
YÖK Özbekistan Büyükelçisi'nden YÖK Başkanı'na Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 22:56:46. #1.15#

title