YÖK, Online Üniversite Sınavlarının Temel İlkelerini Belirledi Koronavirüs sürecinde internet üzerinden eğitimlerine devam eden üniversitelerin, yapacağı sınavlarda uyması gereken temel ilkeler belirlendi.

Koronavirüs sürecinde internet üzerinden eğitimlerine devam eden üniversitelerin, yapacağı sınavlarda uyması gereken temel ilkeler belirlendi. Sınavların temel ilkeleri YÖK tarafından açıklandı.

Koronavirüs sürecinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar dönemi heba olmuştu. Tabi okullarda verilmeyen bu eğitim internet ve televizyon üzerinden devam etti. Üniversite öğrencilerinin birçoğu uzaktan eğitim görmeye devam ediyor. Tabi sınavlar merak konusu. Hali hazırda sınav yapan üniversiteler de var ancak sınavları henüz gerçekleşmemiş üniversiteler için bazı temel ilkeler ortaya çıktı.

11 Mayıs'ta üniversitelere verilen bilgi ile dijital ortamda eğitimlerin devam edeceği belirlenmişti. Şimdi sınav dönemine yaklaşan üniversitelere bazı temel ilkeler geldi. Bu ilkelerin başında küresel salgın döneminde dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrimiçi sınav puanlarının yanı sıra mümkün olduğunca ödev, proje, tartışma ile ÖYS aktivitelerine katılım gibi değerlendirmelerin de teşvik edilmesi geliyor.

Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda "şeffaf ve denetlenebilirlik" esas alınarak, ÖYS'nin veya dijital ortamların izin verdiği sınav güvenlik tedbirleri uygulanacak. Üniversitelerde online sınav uygulamaları konusunda öğretim elemanları ve öğrenciler için bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapılacak. Sınav başlamadan önce sınavın işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bilgilendirmeler gerçekleştirilecek.

Öğrencilere, bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere gerektiği takdirde Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet olanaklarına erişim imkanı sağlanabilecek. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkanı verilecek. Teknik problemler yaşayan öğrencilerin sınavı tamamlamaları için gerekli prosedürler belirlenecek.

Burada YÖK tarafından açıklanan ilkelerin sadece bir bölümü bulunuyor. Ancak üniversite öğrencilerinin gayet şeffaf ve güvenli bir ortamda sınav olması sağlanmaya çalışılıyor. Aynı zamanda bağlantı problemi yaşayan öğrencilere kolaylık sağlanmaya çalışılıyor. Bakalım üniversite öğrencileri bu süreci nasıl atlatacaklar.