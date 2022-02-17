YÖK: "Öncelikli alan kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "öncelikli alan" kapsamında atanan araştırma görevlilerinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Programları yerleştirme işlemlerinin sonuçlandığını açıkladı.

YÖK'ten konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Öncelikli alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin yerleştirildikleri üniversitelerin bahar yarıyılı ders başlangıç tarihlerini de göz önünde bulundurarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 25 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekmektedir. ALES sonuç belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, lisans transkripti, öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belge. Ayrıca kayıt işlemlerinde istenilebilecek diğer belgeler için lütfen ilgili enstitülerle iletişime geçiniz" denildi.

(Utku Şimşek/ İHA)

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