Yok olmaya yüz tutmuş semercilik teknolojiye direniyor

MARDİN - Mardin'de kalan son iki semerci ustalarından biri olan Aydın İldoğan, yıllardır halk arasında bitme noktasına gelen mesleğin son günlerini yaşadığını söyledi.

Yıllardan beri el işi yapılarak günümüze kadar gelen meslekler birer birer tarihe karışıyor. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte makinelerin çıkması el işi ile yapılan meslekleri yok ediyor. Mardin'de halk arasında semerci olarak bilinen ancak asıl adı palancılık olan mesleği yapan 2 usta kaldı. Son iki semerciden biri olan 53 yaşındaki Aydın İldoğan, 8 yaşından itibaren bu işe başladığını ve 45 yılını burada geçirdiğini belirterek, geçmişten gelen baba mesleğini devam ettirdiğini söyledi.

Yıllardır halk arasında "Semerci" olarak bilinen; ama mesleğinin asıl adının "Palancılık" olduğunu da söyleyen İldoğan, "Bizim burada semer diye biliniyor ama asıl ismi semer değil palandır. Aslında daha öncelerden semerlerde tahta iskele kullanılırdı, palanlarda tahta kullanılmıyor. Keçe kilim ve kamıştan içini dolduruyoruz. At için ayrı eşek için ayrı palan yapılıyor. İki kişi bu işi yapıyoruz. Pazar günlerini çıkarırsak eşek için günde bir tane, at için 2 günde bir tane yapıyoruz. Çırak da yetiştiremiyoruz. Gelse yetiştiririz ama ağır bir meslek olduğu için kimse de çocuğunu göndermiyor. Güç isteyen bir meslek. Daha önce ile şimdiyi kıyaslayamayız. Çünkü eskiden 30 yıl önce bu dükkanda 6 kişi çalışıyordu. Çıraklar da vardı yemek getir götür işlerine bakmak için şimdi tek kaldık yaptığımızı satıyoruz. Daha fazla talep olursa yapamayız. Merkez dışına gönderemiyoruz. Kendi yağımızda kavruluyoruz" dedi.

Hamallar eşeklere semer için son palancıların kapısında

Mardin'de kendi eşeği ile hamallık yapan ve palanlarını son iki palan ustasına getirdiğini hamallık işi azaldıkça palancılarında tükendiğini aktaran Sıraç Aydemir,"Mardinliyim hamallık yapıyorum. Semerimiz bittiği zaman gelip ustanın yanında yaptırıyoruz. Eski ustalar ya yaşlandı ya vefat etti. Eskiler hep gitti ya da terk etti. Sadece iki kişi kalmış burada iş de fazla kalmamış hamallıkta işi olmadığı için de evde duruyoruz" diye konuştu.