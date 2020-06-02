Yok olan tarih yeniden canlandı, açık hava müzesi olacak
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Yok olan tarih yeniden canlandı, açık hava müzesi olacak

Yok olan tarih yeniden canlandı, açık hava müzesi olacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kentin kaybolan tarihi surlarını yeniden canlandırıyor, aslına uygun olarak minyatürü inşa edilen kayıp surların içerisi açık hava müzesine dönüştürülecek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kentin kaybolan...

02.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:42

Yok olan tarih yeniden canlandı, açık hava müzesi olacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kentin kaybolan tarihi surlarını yeniden canlandırıyor, aslına uygun olarak minyatürü inşa edilen kayıp surların içerisi açık hava müzesine dönüştürülecek

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kentin kaybolan tarihi surlarını yeniden canlandırıyor, aslına uygun olarak minyatürü inşa edilen kayıp surların içerisi açık hava müzesine dönüştürülecek.

Sivas kent merkezinde M.Ö. 2 binli yıllarda Hitiler tarafından inşa ettirildiği düşünülen ve zamanında tüm Sivas şehrini çevrelediği bilinen surlardan günümüze hiçbir kalıntı ulaşmadı. Tarihi kayıtlara göre 1071 yılında Danışmentliler tarafından onarılan surlar bin 400'lü yıllarda Timur'un orduları tarafından tamamen yıkılarak yok edildi. Surlarla ilgili günüme ulaşan sadece, Fransız araştırmacı Albert Gabriel'in çizimleri oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gabriel'in çizimlerinden yola çıkarak kaybolan bu tarihi yeniden canlandırmak için önemli bir çalışmaya imza attı. Gabriel'in çizmiş olduğu Sivas Vilayet Haritasından yola çıkarak kaybolan surları belli ölçekte küçülterek üniversite yerleşkesine yeniden inşa ediliyor. Rektör Alim Yıldız'ın himayelerinde inşa edilen surlar tamamlandığında içine daha önce yapılmış ve kentin tarihini yansıtan eserlerinin minyatürü yerleştirilecek. Böylece canlanan tarih adeta açık hava müzesine dönüştürülecek.

Adeta açık hava müzesi olacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, surlar tamamlandığında adeta açık hava müzesi haline geleceğini belirtip, " Bu alanda daha önceden göletimizi açmıştık. Göletin etrafını düzenlemiştik. Gölete balıklar koymuştuk. Bir mesire alanı haline getirmiştik. Rektörlük süreci öncesinde söz verdiğim bir şey vardı. Öğretim üyelerimizin öğrencilerimizin oturabilecekleri alanlar düşünüyorduk. Onu gerçekleştirdik. Orada yeni yaptığımız bir başka şeyde oldu. Gabriel'in çizmiş olduğu Sivas'ın eski surlarının bulunduğu fotoğrafı aldık. Ona uygun belli ölçeklerde küçülterek bu surları yeniden yaptık. Gölet çevresinde mini Sivas ile ilgili eserlerin bazılarını yapmıştık. Toplamda 30'a yakın tarihi eseri suru içerisine yerleştireceğiz. Sanki açık hava müzesi gibi olacak. Tarihi Sivas'ı burada rahatlıkla görebileceğiz" dedi.

Yok olan tarih yeniden canlandı, açık hava müzesi olacak

Kaynak: İHA

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