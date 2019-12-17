: Yok olan meslekler... 'Artık bu işte çırak da yetişmiyor'

17.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:46

Yıllar önce terk etti doğup büyüdüğü Ardahan'ı. Libya'da şansını denedi olmadı, İstanbul'a geldi. 'İlk önce falçata filan kullanamıyordum, kendimi kesip duruyordum. Sonra öğrendim" diye anlatıyor. En büyük şikayeti ise artık ayakkabıların tamir edilmek yerine çöpe gitmesi. (Haber ve görüntü: Rojda Oğuz)

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