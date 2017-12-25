Yok Olan Dünya Barışı Hakkındaki Düşüncelerim
Nerede bu barış ve sevgi ?Dünyada barışı unuttuğumuz bu günlerde geleceğimiz olan evlatlarımıza nasıl bir dünya bırakacağız.Nasıl barış ortamı sağlayacağız eğer bizler bu barışı sağlayamıyorsak o zaman barış bizlere nereden gelecek.
Nerede bu barış ve sevgi ?
Dünyada barışı unuttuğumuz bu günlerde geleceğimiz olan evlatlarımıza nasıl bir dünya bırakacağız.Nasıl barış ortamı sağlayacağız eğer bizler bu barışı sağlayamıyorsak o zaman barış bizlere nereden gelecek.
Hepinize iyi seyirler dilerim.