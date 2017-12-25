Yok Olan Dünya Barışı Hakkındaki Düşüncelerim

Nerede bu barış ve sevgi ?



Dünyada barışı unuttuğumuz bu günlerde geleceğimiz olan evlatlarımıza nasıl bir dünya bırakacağız.Nasıl barış ortamı sağlayacağız eğer bizler bu barışı sağlayamıyorsak o zaman barış bizlere nereden gelecek.



Hepinize iyi seyirler dilerim.