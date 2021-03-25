YÖK Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

YÖK Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
YÖK Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı gerçekleştirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Meslek Yüksekokulları (MYO) Koordinasyon Kurulu'nun üçüncü toplantısı video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı
Norveç'te Erling Haaland'ın Cebelitarık karşısında gösterdiği performans eleştiri aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Meslek Yüksekokulları (MYO) Koordinasyon Kurulu'nun üçüncü toplantısı video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen MYO Koordinasyon Kurulu'nun üçüncü toplantısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Üniversitelerarası Kurulu (ÜAK) temsilen üst düzey yetkililer katıldı.

Toplantıda, MYO'larda Kovid-19 salgını sürecinde uygulamalı eğitimlerde yaşanan sorunlar tartışılarak durum değerlendirmesi yapıldı.

Bu kapsamda, özellikle sağlık ve sanayi ile ilgili ön lisans programlarında uygulamalı eğitimlerin, azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla yapılmasının gerekliliği; salgın döneminde daha da öne çıkan dijital dönüşümle ilgili ön lisans programlarının güncellenmesi ve geliştirilmesi; iş yeri eğitiminde güçlük çeken MYO'ların TOBB kanalıyla bulunduğu ilin ticaret ve sanayi odasına iletilmesi konularında tavsiye kararları alındı.

MYO Koordinasyon Kurulu, program açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların geliştirilmesi ve izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve öneriler sunmak üzere yasal düzenleme ile kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Alişan Yunus Emre Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mert Günok Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YÖK Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 18:25:35. #1.14#
title