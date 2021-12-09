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YÖK Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı Ziyaret Etti

YÖK Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı Ziyaret Etti
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??MACARİSTAN BÜYÜKELÇİSİ VİKTOR MATİS, YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ8 Aralık 2021 / AnkaraMacaristan Büyükelçisi Viktor Matis, YÖK Başkanı Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

ANKARA (Habermetre) - ??

MACARİSTAN BÜYÜKELÇİSİ VİKTOR MATİS, YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ

8 Aralık 2021/ Ankara

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, YÖK Başkanı Erol Özvar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

YÖK'te gerçekleştirilen görüşmede Macaristan Büyükelçisi? Matis, yeni görevinden dolayı YÖK Başkanı Özvar'ı tebrik etti. Ziyarette iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler müzakere edildi.

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