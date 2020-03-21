YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı - Haberler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelere gönderilen yazıya göre, Kurul tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerde kayıtlı ögˆrencilerin denklik is¸lemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma s¸artı aranmayacak.

21.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:14
YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelere gönderilen yazıya göre, Kurul tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerde kayıtlı ögˆrencilerin denklik is¸lemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma s¸artı aranmayacak.

YÖK, 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin Yüksekögˆretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan KKTC'deki üniversitelerin rektörlüklerine yazı gönderdi.

Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'ta gerçekleştirilen Yüksekögˆretim Yürütme Kurulu toplantısında, KKTC mevzuatına göre kurulmus¸ ve Yüksekögˆretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerin önlisans ve lisans örgün ögˆretim programları ile YÖK tarafından tanınan lisansüstü örgün ögˆretim programları için de bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, yüksekögˆretim kurumlarınca her düzeydeki yüksekögˆretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli alt yapı ve yetkinlik varsa "2019-2020 egˆitim ve ögˆretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla" uzaktan ögˆretimle yürütülebilecek.

Uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her programa göre yogˆunlas¸tırılmıs¸ akademik takvim yapılarak egˆitim verilebilecek.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi konusu

Yüksekögˆretim kurumları, program çes¸itlilikleri ve alt yapı imkanlarına göre, yetkili kurullarının kararıyla örgün egˆitimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri egˆitim ve ögˆretim faaliyetlerini, niteligˆi göz önünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle uzaktan ögˆretim yoluyla sürdürebilecek.

Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecek.

Sınavlar ve ögˆrenci bas¸arısının degˆerlendirilmesine ilis¸kin hususlar, ilgili programın ögˆrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yas¸anabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak, yüksekögˆretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan s¸effaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" dogˆrultusunda yürütülecek.

Engelli öğrencilerin durumu da dikkate alınacak

Bu yüksekögˆretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan ögˆretimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli ögˆrencilerin engel durumunu mümkün oldugˆunca dikkate alacak.

Söz konusu karar daha sonraki süreçte Kurul tarafından tanınan ve Yüksekögˆretim Kurulu izniyle T.C. uyruklu ögˆrenci kontenjanı verilen KKTC'deki üniversitelerin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında uzaktan ögˆretimle egˆitim ve ögˆretimin devam edebilecegˆi anlamına gelecek ve konuya ilis¸kin uygulama, sadece Kovid-19 salgını dönemince geçerli olacak.

Kovid-19 salgını süresince söz konusu programlarda kayıtlı olan ögˆrencilerin denklik is¸lemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma s¸artı aranmayacak.

YÖK'ün tanımadığı ve kılavuzda olmayanları kapsamayacak

Bu üniversitelerde 2019-2020 egˆitim ögˆretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her programa göre yogˆunlas¸tırılmıs¸ akademik takvim yapılarak, Kovid-19 salgını sonrasında yaz ögˆretimi uygulanabilecek ve yapılamayan sınavlar yapılabilecek.

Bu kararlar, Yüksekögˆretim Kurulu tarafından tanınmayan, YKS Yüksekögˆretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer almayan üniversiteleri kapsamayacak.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Haberler
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor Haberler
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi Haberler
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
Koronavirüs salgınında ölen 9 vatandaşımızın ortak yanları belli oldu Haberler
Koronavirüs salgınında ölen 9 vatandaşımızın ortak yanları belli oldu
Erdoğan, gece yarısı vatandaşlara seslendi: Lütfen yapmayın Haberler
Erdoğan, gece yarısı vatandaşlara seslendi: Lütfen yapmayın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi...
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ece Erken Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Falcao Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 09:34:17. #1.14#
title