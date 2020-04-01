YÖK: "Koronavirüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencileri bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek.
01.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:02
YÖK: "Koronavirüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencileri bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek. Dondurulan bu süre, azami süreden sayılmayacak."
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Kaynak: AA