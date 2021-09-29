YÖK KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Ziyareti

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KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI AMCAOĞLU'NDAN YÖK BAŞKANI ÖZVAR'A ZİYARET

28 Eylül 2021/ Ankara

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti. YÖK'te gerçekleştirilen görüşmede Bakan Amcaoğlu, yeni görevinden dolayı Başkan Özvar'ı tebrik ederek, başarılar diledi?

Ziyarette müteakip iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. ?

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