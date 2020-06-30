YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
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YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı

Yükseköğretim Kurulu, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinin öğrencilerinin sınıf, dönem, kredi, süre gibi kazanılmış haklarının korunacağını, burs ve indirim oranlarının devam edeceğini duyurdu.

30.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:10

YÖK'ün internet sitesinde 2708 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesiyle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları yayımlandı. Buna göre, İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarıldığı anımsatıldı. "Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçleriyle ilgili kazanılmış hakları korunacak mıdır?" sorusu, "Öğrenciler, sınıf, dönem, kredi, süre vb. hususlarda kazanılmış hakları korunarak mağduriyet oluşmayacak şekilde Marmara Üniversitesinde öğrenimlerine devam edeceklerdir." ifadeleriyle yanıtlandı.

Eğitim öğretimin hangi kampüste devam edeceği sorusuna ilişkin, öğrencilerin eğitim görecekleri kampüsün Marmara Üniversitesinin yetkili kurulları tarafından belirleneceği bildirildi.

ÖĞRENCİLERİN BURS VE İNDİRİM ORANLARI DEVAM EDECEK

YÖK, öğrencilerin burs ve indirimlerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruyu, "Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin burs ve indirim oranları devam edecektir. Konuya ilişkin tereddüt olması halinde üniversite kayıtları esas alınacaktır." şeklinde yanıtladı.

ÜCRETLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ BELİRLEYECEK

"Öğrencilerin öğrenim ücreti nasıl belirlenecek?" sorusuna da şu şekilde yanıt verildi:"2547 sayılı kanunun ek 11'inci maddesinde yer alan 'Öğrenciler, bursluluk durumları gözetilmek şartıyla eğitim-öğretim ücretlerini garantör üniversiteye ödemeye devam eder.' hükmü uyarınca faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencileri, her türlü eğitim öğretim ücretlerini, eğitime devam edecekleri garantör üniversitesine ödemeye devam eder. Eğitim öğretim ücretinin arttırılıp arttırılmaması, ilgili yılın TÜFE oranını geçmeyecek şekilde garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi tarafından belirlenir."

"Gelecek yıllara yönelik ödenmiş öğrenim ücretleri varsa ne olacak?" sorusuna ilişkin de "Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı ve sonrası için eğitim öğretim ücretini peşin ödeyen öğrencilerin ödemesine ilişkin üniversite kayıtları dikkate alınır. Tereddüt oluşması halinde banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen evrak gibi belgeler göz önünde tutulur." bilgisi paylaşıldı.

DİPLOMALAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSMİ İLE DÜZENLENECEK

İstanbul Şehir Üniversitesiyle ilgili sıkça sorulan diğer sorular ve YÖK'ün bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

"(Diplomalar nasıl düzenlenecek?) Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup garantör üniversitede eğitime devam ederek mezuniyete hak eden öğrencilerin diplomaları, garantör üniversitenin (Marmara Üniversitesi) ismi ile düzenlenecektir. Öğrencinin transkriptinde faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda almış olduğu dersler belirtilir."

"(Devam edilen programın garantör üniversitenin bünyesinde bulunmaması durumunda ne olacak?) Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumundaki mevcut programların, garantör üniversitede bulunmaması halinde, bu programlar Yükseköğretim Kurulu tarafından garantör üniversite olan Marmara Üniversitesinde açılır. Öğrencilerin faaliyet izni kaldırılan üniversitedeki eğitim ve öğretime ilişkin statüleri (bulunduğu dönem, azami süresi vb.) mevcut mevzuat uyarınca devam eder."

YABANCI ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Sıkça sorulan soruların yanıtlarında yabancı uyruklu öğrencilerin durumuna ilişkin de "Yabancı uyruklu öğrenciler de diğer öğrenciler gibi garantör üniversitede (Marmara Üniversitesi) kayıtlı olduğu programda eğitim ve öğretime devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

"Faaliyet izni kaldırılan üniversitenin öğrencilerinin yatay geçiş hakkı var mıdır?" sorusu ise şu şekilde yanıtlandı:

"Önlisans ve lisans öğrencileri 'Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümlerine, lisansüstü öğrencileri ise 'Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği' hükümlerine göre yatay geçiş ve özel öğrencilik işlemlerinden yararlanabilirler."

YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı

Kaynak: AA

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