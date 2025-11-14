Haberler

YÖK ile Filipinler Arasında Yükseköğretim İşbirliği Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Filipinler arasında akademik işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir protokol imzalandı. Protokol, öğrenci değişimini desteklemeyi ve burs imkanlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Filipinler arasında işbirliği protokolü imzalandı.

YÖK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto, Mindanao Devlet Üniversitesi Rektörü Atty Paisalin P. Tago ve beraberindeki heyet ile Başkanlıkta görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Görüşmede Türkiye ile Filipinler arasında yükseköğretim alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı vurgulanan açıklamada, akademik hareketliliği artırma, öğrenci değişimini destekleme ve burs imkanlarını geliştirmeyi hedefleyen protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu işbirliği, iki ülke arasındaki akademik temasları daha da güçlendirecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
