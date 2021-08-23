YÖK Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret

??GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NDAN YÖK BAŞKANI ÖZVAR'A ZİYARET23 Ağustos 2021 / AnkaraGençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti.