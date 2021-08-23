YÖK Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret
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YÖK Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret

YÖK Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret
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??GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NDAN YÖK BAŞKANI ÖZVAR'A ZİYARET23 Ağustos 2021 / AnkaraGençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti.

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GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NDAN YÖK BAŞKANI ÖZVAR'A ZİYARET

23 Ağustos 2021/ Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik etti.

YÖK'te gerçekleştirilen ziyarette müteakip iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Kaynak: Habermetre

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YÖK Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret - Haberler
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