YÖK Farabi ve Mevlana değişim programları bu yıl yapılacak mı? 2021 öğrenci değişim programları detayları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

YÖK Farabi ve Mevlana değişim programları bu yıl yapılacak mı? 2021 öğrenci değişim programları detayları

26.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:32
YÖK Farabi ve Mevlana değişim programları bu yıl yapılacak mı? 2021 öğrenci değişim programları detayları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan öğrenci değişim programları Farabi ve Mevlana, 2020-2021 eğitim öğretim yılında pandemi nedeniyle durdurulmuştu. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında öğrenci değişim programları gerçekleşecek mi? merak konusu oldu. YÖK Farabi ve Mevlana değişim programları bu yıl yapılacak mı?

Farabi Değişim programı üniversite öğrencilerinin yurt içindeki üniversiteler arasındaki hareketliliğini, Mevlana Değişim Programı ise yurt dışındaki üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalar kapsamında proje ve eğitim dönemi bazlı öğrenci değişimlerini kapsıyor. Bu kapsamda yoğun ilgiyle karşılanan YÖK Farabi ve Mevlana değişim programları bu yıl yapılacak mı? sorusu merak konusu oluyor.

YÖK AÇIKLAMASI: FARABİ VE MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI YAPILACAK MI?

"Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketliliğin iptal edilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.04.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştu.

Mevcut riskler gözönüne alınarak, Farabi Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmaması Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20.01.2021 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur."

Mevlana Değişim Programı ile ilgili duyuru ise şöyle:

"Koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak Mevlana Değişim Programı, Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı ve Türkiye-Pakistan Çağrılı Uluslararası Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmamasına karar verilmiştir."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ali Şansalan Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Kayserispor Cumhurbaşkanı Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YÖK Farabi ve Mevlana değişim programları bu yıl yapılacak mı? 2021 öğrenci değişim programları detayları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 16:32:35. #1.15#
title