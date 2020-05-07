YÖK engelli öğrencilerin uzaktan eğitimde yaşadığı sıkıntılarla ilgili toplandı
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YÖK engelli öğrencilerin uzaktan eğitimde yaşadığı sıkıntılarla ilgili toplandı

YÖK engelli öğrencilerin uzaktan eğitimde yaşadığı sıkıntılarla ilgili toplandı
07.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:30

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde uzaktan ve dijital ortamda eğitimde engelli öğrencilerin karşılaştığı problemlerin giderilmesi için bir dizi çerçeve karar aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde uzaktan ve dijital ortamda eğitimde engelli öğrencilerin karşılaştığı problemlerin giderilmesi için bir dizi çerçeve karar aldı.

YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Çalışma Grubu, engelli öğrencilerin uzaktan eğitimde karşılaştığı problemlerle ilgili toplandı. Toplantıda engelli öğrenci temsilcisi ve üyeler, uzaktan eğitim konusunda yaşanan sorunlarla ilgili komisyona bilgi verdi. Bazı işitme ve görme engelli öğrencilerin derslere aileleri ile birlikte katılmak zorunda kaldıklarını aktarması üzerine YÖK, engelli öğrencilere yönelik uzaktan eğitimde dikkat edilmesi gereken hususları içeren bir dizi çerçeve karar aldı.

Yükseköğretim Kurulunca korona virüs önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitimde canlı dersler ve içerikler hazırlanırken, engelli öğrencilere yönelik farkındalık oluşturacak bir dizi tedbir ve önlemleri içeren çerçeve kararı üniversitelere gönderildi. Yazıda sunumlarda, ders hazırlıklarında ve ders anlatımlarında dikkat edilecek küçük değişikliklerin engelli öğrenciler için büyük anlam ifade ettiği bildirilirken, uzaktan öğretimin engelli öğrenciler için "mümkün olduğunca erişilebilir kılınmasının gerekliliği" belirtildi.

Engel durumunun farklılıklarına göre farklı tedbir ve önerilerin yer aldığı metinde, üniversitelerin ilgili programlarında öncelikle engelli öğrencilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu tespit doğrultusunda "engel grubuna göre alınması gereken önlemler konusunda dersi veren öğretim elemanının bilgilendirilmesi, canlı ders bağlantıları için engelli öğrencilerle görüşülerek canlı ders platformunda yaşanan sorunların giderilmesi için tedbir alınması, kullanılan uzaktan eğitim sistemlerine yönelik bu öğrencilere yazılı olarak da bilgi verilmesi", YÖK tarafından üniversitelerden talep edilen hususlar arasında yer aldı.

İşitme engelli öğrenciler için "ders içeriklerinin metin olarak da sağlanması, ders anlatımlarının mümkünse alt yazılı olarak da verilmesi, ders içeriğinin önceden metin olarak öğrenciye gönderilmesi, dudak okuyabilen öğrenciler için ders sunumlarının yanı sıra öğretim elemanının ekranda görünmesinin sağlanması"; görme engelli öğrencilerin "okuyucu sistemlerinin kullanabileceği zengin metin biçimlerinin ders metinlerinde kullanımı açısından özen gösterilmesi, sunumlarda büyük punto ve kontrast renk kullanılması, görsel içeriklerin, grafik ve tabloların ders anlatımı sırasında betimlenmesi, özellikle sınavlarda grafiklerin betimlenmesi"; uzaktan eğitim kapsamında yapılan online sınavlarda engel durumuna göre ek süre tanınması gibi tedbirler de üniversitelere bildirildi. Zihinsel engelli ve otizm spektrum bozukluğu bulunan az sayıda öğrenci için de "yükseköğretimle bağlantısının kopmaması için özen gösterilmesi, düzenli aralıklarla aile ve öğrenciyle temasa geçilmesi, gerekirse psikoloji ve diğer alanlardan akademisyenlerden de destek alınmasının imkanlar dahilinde sağlanması" hususlarına dikkat çekildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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