YÖK, doktora bursu başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda verilecek doktora bursu için 1 Temmuz'da sona ermesi planlanan başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda verilecek doktora bursu için 1 Temmuz'da sona ermesi planlanan başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı. YÖK'ün internet sitesinde "YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı"na ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversitelerimiz ve aday öğrencilerden gelen talep üzerine '100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı' 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi başvuruları, 3 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi. Devlet yükseköğretim kurumları için 17 Haziran'da başlayan başvuru sürecinin 1 Temmuz'da sona ereceği duyurulmuştu. Üniversiteler, "https://yoksis.yok.gov.tr/burslar" adresinden başvuru yapabilecek. Kaynak: AA