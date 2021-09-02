YÖK Dışişleri Bakanı'ndan YÖK Başkanı'na Ziyaret
?????DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ2 Eylül 2021 / AnkaraDışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi?.
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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ
2 Eylül 2021/ Ankara
Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret ederek yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi?.
YÖK'te gerçekleştirilen ziyarette müteakip iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. ?
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Kaynak: Habermetre