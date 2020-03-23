YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı - Haberler
Güncel

YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı

Üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri, Yükseköğretim Kurumları Dersleri adı verilen web ara yüzünde bugün itibarıyla üniversite öğrencilerinin erişimine sunuldu.

23.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:20
YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı

Üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri, Yükseköğretim Kurumları Dersleri adı verilen web ara yüzünde bugün itibarıyla üniversite öğrencilerinin erişimine sunuldu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yeni YÖK'ün 2020 yılı hedefleri arasında yer alan "YÖK Dersleri Projesi" kapsamındaki hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri, YÖK Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı verilen web ara yüzünde bugün itibarıyla üniversite öğrencilerinin açık erişimine sunuldu.

YÖK Dersleri Platformuna "https://yokdersleri.yok.gov.tr/" internet adresi üzerinden giriş yapılacak. Ayrıca YÖK'ün kurumsal web sitesi ve mobil uygulaması gibi farklı kanallardan da sisteme girilecek.

YÖK, platformun tasarımında "kullanıcı dostu" bir yöntem izleyerek, üniversitelerin "akademik sayfalarına benzer" bir ara yüz oluşturdu.

Platformun ana sayfasında sol tarafta yer alan ana menülerde "Fakülte/MYO/Lisans Tamamlama/Ortak Dersler/Dijital Eğitim Dersleri" ana başlıklarına giriş yapıldığında, ilgili programlardan biri seçildiğinde, o programa ait kitaplara dijital ortamda anında erişilecek.

Seçilen dijital eğitici materyal (kitap) kullanıcı tarafından bilgisayara indirilebileceği gibi istenildiği takdirde çıktısı da alınabilecek.

İlk aşamada "Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitesi"nin dijital ders içeriklerinin yer aldığı bu platformun, kısa süre içerisinde diğer üniversitelerin de katkılarıyla hem "program ve ders sayısı" hem de "dijital içerik çeşitliliği" açısından daha da geliştirilip zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Platformda şimdilik 27 lisans, 47 önlisans programının dijital ders materyali bulunuyor. Ayrıca 7 programın da lisans tamamlama materyali yer alıyor.

Süreç içerisinde sisteme yeni programlar da eklenerek platform içerik bakımından daha da zenginleştirilecek.

Dijital ortamda sunulan kitaplara ek olarak yakın bir zamanda üniversiteler tarafından "derslerin video kayıtları, ders sunumları" gibi yeni dijital eğitim malzemeleri de platformda öğrencilerin hizmetine sunulacak.

YÖK Dersleri Platformu ile artık farklı üniversitelerdeki akademisyenlerin dersleri ve birikimleri ülkedeki bütün üniversite öğrencilerine açılmış olacak. Böylelikle öğrencilerin farklı akademik kültürler ile tanışması da sağlanacak.

"Yükseköğretimde kalite çıtasının yükselmesine katkı sağlayan bir zemin"

Platformda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın öğrencilere mesajı da yer aldı.

Saraç, YÖK Dersleri Projesi'nin, Yeni YÖK'ün 2020 yılı hedefleri arasında geçen aylarda kamuoyuyla paylaşıldığını anımsattı.

Üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içeriklerinin "YÖK Dersleri Platformu" üzerinden açık erişime sunulduğunun altını çizen Saraç, şunları kaydetti:

"İlk aşamada Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin ders içeriklerinin yer aldığı bu platform, inanıyoruz ki diğer üniversitelerimizin de katkılarıyla hem program ve ders sayısı hem de içerik çeşitliliği açısından daha da gelişecek ve zenginleşecektir. Bu platform, yükseköğretimde kalite çıtasının daha da yükselmesine katkı sağlayan bir zemindir. Bu dersleri öğrencilerinin seçmelerine imkan sağlayacak üniversitelerimizin bölümleri, aynı zamanda öğrencilerinin farklı akademik kültürler ile tanışmasını da temin etmiş olacaklar.

'Sosyal adalet ve fırsat eşitliği' bizim yükseköğretim anlayışımızın temelini teşkil etmektedir.

Yeni YÖK'ün izlediği 'Açık Bilim ve Açık Erişim' politikasının da değerli bir ürünü olan bu projede, erişime sunulan ders içeriklerini hazırlayan akademisyenlerimize ve bu sürece katkı veren bu üç üniversitemize teşekkür ederiz.

YÖK Dersleri Platformu, ülkemizin değerli akademisyenlerinin derslerini ve birikimlerini bütün öğrencilerimize açmaktadır. Daimi tekamül esasında bu platform, öğrencilerimizin nitelikli ders kaynaklarına erişimi için sürekli geliştirilip zenginleştirilecektir.

Ve son olarak, eğitimin kamusal bir hizmet olduğuna inandığımızı ifade etmek isteriz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti Haberler
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç Haberler
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü Haberler
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü
Gözler yüksek yargıda! Danıştay ve Yargıtay başkanları değişiyor Haberler
Gözler yüksek yargıda! Danıştay ve Yargıtay başkanları değişiyor
''Erkek terörünü durduracağız'' dedi, sevgilisi tarafından öldürüldü Haberler
''Erkek terörünü durduracağız'' dedi, sevgilisi tarafından öldürüldü
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
Uzman isim 'Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir' deyip maddeleri tek tek sıraladı
Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 6 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 6 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Cahit Özkan Murat Kurum Mehmet Cahit Turhan
Magazin Guido Senia Rita Wilson Serra Yılmaz Muhterem Nur
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Polis Wuhan Adana Almanya
Şu an buradasınız: YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 15:26:59. #1.14#
title