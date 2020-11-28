Yok böyle sürpriz
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Yok böyle sürpriz

28.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:45

Yok böyle sürpriz İyi ki doğdunuz çocuklar Bursa'lı miniklerden Doğubeyazıt'lı kardeşlerine pasta sürprizi Bursa'da bir anaokulunun minik öğrencileri Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı kırsal Telçeker Mahallesindeki kardeşlerine doğum günü sürprizi yaptı.

Yok böyle sürpriz

İyi ki doğdunuz çocuklar

Bursa'lı miniklerden Doğubeyazıt'lı kardeşlerine pasta sürprizi

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BURSA - Bursa'da bir anaokulunun minik öğrencileri Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı kırsal Telçeker Mahallesindeki kardeşlerine doğum günü sürprizi yaptı. Dağ köyünde yaşayan çocukların yaş pasta mutluluğu kameralara yansıdı. Hayatlarında ilk kez doğum günü pastası gören kırsal yörenin çocuklarının sevinci görülmeye değerdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir Anaokulu'nu işleten Çiğdem Öztürk'ün geçtiğimiz gün doğum günü olması sebebiyle kız kardeşi Özlem Yakupoğlu ve Anaokulu çalışanları ile birlikte doğum günü sürprizi hazırlandı. Ancak doğum günü münasebetiyle hazırlanan doğum günü pastası, sosyal sorumluluğa dikkat çekmek adına Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde Aşağı Telçeker Köyü'nde yaşayan ve daha önce yaş pasta yemeyen çocuklara gönderildi. İlçede öğretmenlik yapan bir gönüllü aracılığıyla iletişim sağlanarak Doğubeyazıt'lı çocuklara ulaştırılan pasta, büyük mutluluk yaşattı, bu anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Anaokulunun işletmecisi Çiğdem Öztürk, Özlem Yakupoğlu ve Anaokulu çalışanları, geleceğimizin teminatı olan bu çocuklar için sosyal sorumluluğa dikkat çekmek adına doğum günü pastasını hediye ettiklerini belirtti. Ayrıca çocuklara, kırtasiye ve eğitim malzemeleri de hediye edildi.

Yok böyle sürpriz
Yok böyle sürpriz
Yok böyle sürpriz
Yok böyle sürpriz
Yok böyle sürpriz
Yok böyle sürpriz
Yok böyle sürpriz
Yok böyle sürpriz
Yok böyle sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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