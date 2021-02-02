Yok böyle hırsızlık: Otelin çatısını çaldılar

Denizli'de demir montajı biten çatıyı örtmek için ertesi gün inşaata gelen yatırımcı, çatının yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı. Gece boyu uğraşıp 30 bin lira değerindeki 3 tonluk çatıyı kesip götüren baba, kız ve amca, JASAT'ın operasyonuyla yakalandı.

Denizli'de demir montajı biten çatıyı örtmek için ertesi gün inşaata gelen yatırımcı, çatının yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı. Gece boyu uğraşıp 30 bin lira değerindeki 3 tonluk çatıyı kesip götüren baba, kız ve amca, JASAT'ın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesine bağlı Gölemezler Mahallesinde termal otel yatırımı yapan Orhan Gürsoy, demir montajı tamamlanan çatıyı kapatmak için ertesi gün inşaata geldiğinde çatının yerinde olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Yatırımcının ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını didik didik inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olayını cezaevinden izinli çıkan Ahmet D.'nin (50), kızı Zeliha A.(29) ve üvey kardeşi Tayfun A. (41) ile birlikte gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayın aydınlatılması için Honaz ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen JASAT, 3 şüpheliyi çaldıkları 30 bin TL değerindeki 3 tonluk çatıyla birlikte yakaladı. Hırsızlık şebekesinin gece boyunca çalışarak spiral makinesiyle kestikleri çatıyı, kamyona yükleyip kaçtıkları belirlendi.

3 şüphelinin 37 suç kaydı çıktı

JASAT tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin suç kayıtları ise pes dedirtti. Ahmet D. isimli çete liderinin 10 adet hırsızlık, 3 adet dolandırıcılık, 2 adet uyuşturucu, 7 adet tehdit, hakaret ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesinden toplamda 22 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ahmet D.'nin kızı Zeliha A.'nın 8 hırsızlık kaydı, üvey kardeş Tayfun A.'nın ise hırsızlık, iftira, kasten öldürme, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma ve başkalarının yerime ceza evine girme suçundan toplam 7 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Hırsızlık çetesi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Gece Yarasaları" şebekesiyle bağlantıları ortaya çıktı

Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaparken yakalanan Ahmet D.'nin, Denizli bölgesinde kendilerine 'Gece Yarasaları' olarak ifade eden hırsızlık şebekesi lideri İhsan T.'nin (30) babası olduğu ortaya çıktı. JASAT'ın 'Demir Yumruk' operasyonuyla çökertilen suç örgütünün üyesi olan İhsan T.'nin eşi Seher T. (26), Seher T.'nin kardeşi olan Musa D. (25) ile eşi Ümmü Ç. (20) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (İHA)

Kaynak: Tourism Today