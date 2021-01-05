YÖK: "Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde...
05.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:04
YÖK: "Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır.
YÖK: "Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü