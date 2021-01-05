YÖK: "Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde...
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YÖK: "Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde...

05.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:04
YÖK:

YÖK: "Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır.

YÖK: "Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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