YÖK: "Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir."
05.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:58
YÖK: "Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir.
YÖK: "Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü