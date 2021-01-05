YÖK: "Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir."
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YÖK: "Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir."

05.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:58
YÖK:

YÖK: "Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir.

YÖK: "Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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