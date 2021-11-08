YÖK Başkanlığı, Bursa'da üniversite ve sanayicileri bir araya getirdi

BURSA (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığı öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) koordinasyonunda düzenlenen 'Bursa İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Özvar, konuşmasında, "YÖK olarak eğitim, istihdam ilişkisini güçlendirmek için yeni perspektifler belirlemeye ve üniversite, sanayi iş birliklerini arttırmak için yeni modeller geliştirmeye siz paydaşlarımızın desteğiyle önümüzdeki dönemde daha fazla gayret sarf edeceğimizi bilmenizi isterim" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BTSO üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur yaptı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise selamlama konuşmasında eğitime yaptıkları yatırımlara değindi. BTSO'nun bugüne kadar eğitime 600 milyon liralık yatırım yaptığını ifade eden Burkay, Bursa'ya, 15 Temmuz Şehitleri Prof. Dr. İlhan Varank Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi ile BTSO Eğitim Vadisi olmak üzere iki önemli mesleki eğitim kampüsü kazandırdıklarını söyledi.

"Mesleki eğitime özellikle meslek yüksekokullarında veya uygulamalı alanlarda devam eden öğrencilerin mesleki niteliklerini geliştirmeleri için devlet yükseköğretim kurumları ve lisans düzeyinde fen ve mühendislik programlarıyla sınırlı olmak üzere, öğrenimlerinin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmeleri, teknoparklar, araştırma altyapıları, ar-ge merkezleri ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitim olarak tamamlayanlara, bu süre içerisinde destek sağlanmakta. Ayrıca, sektörün ihtiyaçlarına binaen YÖK tarafından organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulu açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiği gibi bundan sonra da getirecektir diye umut ediyorum."