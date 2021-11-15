YÖK Başkanından Valimize Ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Valimiz Sayın İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valimiz Sayın İbrahim Akın ile bir süre görüşen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ilimizde düzenlenecek olan "Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısına" katılarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde bir dizi incelemelerde bulunacak.

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