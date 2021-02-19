YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası hayatını kaybetti (2) ?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünün her safhasında rızayı ilahi için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.Saraç'ın vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer kabine üyeleri, taziye mesajları paylaştı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı