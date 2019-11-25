YÖK Başkanı Yekta Saraç'a Azerbaycan'da fahri doktora verildi

25.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:00

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a, Azerbaycan Diller Üniversitesi (ADÜ) tarafından "fahri doktora" unvanı tevdi edildi.



Temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de, ADÜ'yü ziyaret eden Saraç, üniversite bünyesinde kurulan "Türkiye Araştırmaları Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Saraç'a ziyaretinde, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Eğitim Bakanı Yardımcısı İdris İsayev ile Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva eşlik etti.

ADÜ Rektörü Kamal Abdulla, daha sonra öğrencilerin de katılımıyla düzenlenen toplantıda, Azerbaycan ve Türkiye arasında dostluk ve iş birliğinin geliştirilmesine verdiği katkılar dolayısıyla Saraç'a "fahri doktora" unvanı verildiğini duyurdu.

Saraç, ADÜ'nün kendisine tevdi ettiği "fahri doktora" unvanından onur duyduğunu belirterek teşekkür etti.

Azerbaycan ve Türkiye'nin iki devlet bir millet olduğunu ifade eden Saraç, Azerbaycan'da kendisini ülkesinde gibi hissettiğini dile getirdi.

Saraç, iki ülke arasında çok sayıda anlaşmaya imza atıldığına işaret ederek, bunların en değerlisinin eğitim alanındaki anlaşmalar olduğunu vurguladı.



Eğitim noktasındaki iş birliklerini çok önemsediklerinin altını çizen Saraç, Azerbaycan Türkçesi ve edebiyatının Türkiye'deki üniversitelerde okutulması ve öğretilmesine gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA