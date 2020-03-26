YÖK Başkanı: 'Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak
YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.
26.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:47
YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." dedi.
Kaynak: Dunya.com