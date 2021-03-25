YÖK Başkanı Saraç "YÖK Anadolu Projesi" kapsamındaki "genç" üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK Anadolu Projesi" kapsamındaki "genç" üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.

Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK" olarak hayata geçirdikleri "yeni ve yenilikçi" projelerden "YÖK Anadolu Projesi"nin tanıtımının şubatta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildiğini anımsattı.

Proje ile 2006'dan sonra kurulan ve gelişmekte olan "genç" üniversiteleri, akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından nispeten daha gelişmiş "kıdemli" üniversitelerle belirlenen bazı bölümler/program bazında eşleştirdiklerini belirten Saraç şunları kaydetti:

"Bu üniversiteleri eşleştirme konsepti, Avrupa yükseköğretim alanında üzerinde çalışılan önemli başlıklardan birisidir. Bu proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirmek üzere 15 genç üniversitemizin rektörleri ile YÖK'te bir araya geldik. Faydalı bir toplantı oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten