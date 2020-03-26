YÖK Başkanı Saraç: YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yekta Saraç, Güncel

YÖK Başkanı Saraç: YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25- 26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

26.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:38
YÖK Başkanı Saraç: YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25- 26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kararı almamızdaki neden tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir" dedi.

Başkan Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulu toplantısında alınan kararları açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. 12 Mart'ta devlet kararıyla üniversitelerin de diğer okullar gibi eğitim öğretime ara verdiğini hatırlatan Saraç, 23 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretimin kesintiye uğramaması ve uygulamada birlik düşüncesiyle verilen bu aranın sonlandırıldığını ve eğitim öğretimin dijital ortamda, uzaktan ve açıktan öğretim ile başlatıldığını bildirdi.

'BAHAR DÖNEMİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLMAYACAK'Saraç, koronavirüs salgınının bütün hızıyla devam ettiğini, bir süre daha evde kalmanın ve sosyal faaliyetlerden feragatte bulunmanın gençler dahil bütün yaş grupları için elzem olduğunu dile getirdi. Dünya genelinde 150'den fazla ülkede çeşitli derecelerdeki üniversitelerin kapatıldığını kaydeden Saraç, bu durumda YÖK'ün görevinin bilimsel süreçlerin, akademik faaliyetlerin en az hasarla bu badireyi atlatmasına çalışmak olduğunu kaydetti. Saraç, daha sonra YÖK Genel Kurulu'nun yükseköğretim bahar dönemi ile ilgili aldığı kararı, şöyle açıkladı: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Üniversitelerimiz uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları/dersleri ve uygulamalı dersleri yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklardır. Diğer bir ifade ile bu program ve dersler için bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz. Türk yükseköğretiminin yaz okulu tecrübesi üniversitelerimiz için son derece değerli bir imkan sunmaktadır. Yaz okulunun bitiş tarihleri göz önünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimini belirleyeceğiz."'KAMPÜSLERDE ÖĞRENCİ BULUNMAMASI EN DOĞRU OLANDIR'Kontrolden çıkan bir durum söz konusu olmadan bu olağanüstü zor süreci yöneteceklerini ve en az hasarla atlatacaklarını ifade eden YÖK Başkanı Saraç, "Kampüslerde rektörlüklerce gerekli görülmeyen durumlar dışında öğrenci bulunmaması en doğru olandır. Bu konuda üniversitelerimiz gerekli tedbirleri alacaktır. İdari ve akademik personelin ise asgari oranda ve seyreltilerek görevlerini yapmaları için gerekli tedbirlere dair bir müddetten beri yönlendirmelerimiz ve kararlarımız bulunmaktadır. Üniversitelerimiz ile daimi olarak 7/24 irtibat halindeyiz" dedi.Saraç ayrıca, üniversite hayatının eşsiz bir sosyalleşme ortamı olduğunu belirterek, "Fakat sevgili öğrencilerimiz; yaşadığımız bu olağanüstü günlerde örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu süreçte dijital imkanlardan sizler için sonuna kadar istifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.'YKS 25-26 TEMMUZ TARİHLERİNDE YAPILACAK'YÖK Genel Kurulu'nun YKS'yi erteleme kararını da duyuran Başkan Saraç, şunları kaydetti: "YKS'nin 25- 26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kararı almamızdaki neden, tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır. YKS'de sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir. Yükseköğretime Giriş Sınavları'nın ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet, bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır."'YAZ OKULU YAZ ÖĞRETİMİNE EVRİLEREK YARDIMCI OLACAK'Saraç, konuşmasının sonunda öğrenci velilerine seslenerek, gençler için en iyisini yapmaya çalıştıklarını, onların bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için gayret ettiklerini söyledi. Saraç, şunları kaydetti: "Dünyadaki üniversitelerde bu konuda ne oluyor, ne tür kararlar alınıyor, sürekli izliyoruz.  Geleceğe yönelik planlamalar yapıyoruz ve tedrici bir şekilde bunları hayata sokuyoruz. Şu an kontrollü bir süreç izlemekteyiz. Bu günleri de hep birlikte birbirimize kenetlenerek, dikkat, anlayış ve sabır ile aşacağız inşallah."Saraç, YÖK Genel Kurulu'nun bahar dönemi ile ilgili kararının yüksek lisans öğrencileri için de geçerli olup olmadığının sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Bu söylediğimiz eğitim öğretimin bütün düzeyleri için geçerli. Lisans, önlisans ve lisansüstü için de geçerli. Bu hususta asla bir ihmalkarlık söz konusu olmasın istiyoruz. Yaz okulları öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması, başarısızlıklarını bir şekilde telafi etmeleri veyahut da kendi ellerinde olmayan devamsızlıklarını telafi etmeleri için öngörülmüş, sisteme kazandırılmış bir husustur ve yaz okulu tecrübesi bu zorlu günlerde yaz öğretimi sürecine evrilerek bu sıkıntılı günleri üniversitelerimizin aşmasına da yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz."


Kaynak: DHA

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