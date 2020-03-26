YÖK Başkanı Saraç: "YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasını kararlaştırdık"
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, basın toplantısı düzenledi.
26.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:35
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, basın toplantısı düzenledi. (2)
YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
Saraç: "(YKS) Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek."
YÖK Başkanı Saraç: "(YKS) Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz."
Kaynak: AA