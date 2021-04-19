YÖK Başkanı Saraç, yeni atanan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı'yı tebrik etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, KKTC Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı olan Prof. Dr. Turgay Avcı'yı kutladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, KKTC Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı olan Prof. Dr. Turgay Avcı'yı kutladı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YÖDAK Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Turgay Avcı'yı tebrik eder, bu yeni ve önemli görevinde başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu