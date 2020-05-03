YÖK Başkanı Saraç: Uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alan 'Sosyal Bilimler'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YÖK Başkanı Saraç: Uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alan 'Sosyal Bilimler'

YÖK Başkanı Saraç: Uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alan 'Sosyal Bilimler'
03.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:34

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs salgını sürecinde üniversitelerin, uzaktan eğitime hızla geçiş sağladığını belirterek, "Bahar dönemindeki derslerin yüzde 90'ının uzaktan öğretimle açıldığı, uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alanın 'Sosyal Bilimler'...

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs salgını sürecinde üniversitelerin, uzaktan eğitime hızla geçiş sağladığını belirterek, "Bahar dönemindeki derslerin yüzde 90'ının uzaktan öğretimle açıldığı, uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alanın 'Sosyal Bilimler' olduğu tespitlerimizin yer aldığı değerlendirmemizi kamuoyu ile paylaşıyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, sosyal medya hesabı Twitter'dan, YÖK olarak, koronavirüs salgını sürecinde üniversitelerde verilen uzaktan öğretim süreçlerinin mevcut durumunu tespit etmek ve daha da iyileştirilmesi faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere veri analizi çalışması yaptıklarını açıkladı. 

'UZAKTAN ÖĞRETİMİN EN YOĞUN UYGULANDIĞI ALAN SOSYAL BİLİMLER'Salgın sürecinde üniversitelerdeki uzaktan eğitimin bir aylık durum tespitini yaptıklarını belirten Saraç, "127 devlet ve 62 vakıf olmak üzere toplam 189 üniversiteden elde ettiğimiz farklı alanlardaki bütün verileri değerlendirerek, salgın sürecinde üniversitelerdeki uzaktan eğitimin bir aylık durum tespitini yapmış olduk. Üniversitelerimizin uzaktan öğretime hızlı geçiş sağladığı, bahar dönemindeki derslerin yüzde 90'ının uzaktan öğretimle açıldığı, uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alanın 'Sosyal Bilimler' olduğu vb. tespitlerimizin yer aldığı değerlendirmemizi kamuoyu ile paylaşıyoruz" paylaşımında bulundu.Saraç, YÖK olarak, güçlü koordinasyon, esnek, çerçeve kararlar ve düzenlemeler ile bu zorlu süreci üniversitelerle birlikte yürüttüklerini belirterek, değerlendirme ve tespit için bu tarz çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haberler
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi
Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Bakan Soylu 'Salgında genel yayılım bitti' dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Neymar Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Kaza Kadın Instagram
Şu an buradasınız: YÖK Başkanı Saraç: Uzaktan öğretimin en yoğun uygulandığı alan 'Sosyal Bilimler' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 14:10:25. #1.15#
title