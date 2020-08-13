YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerin açılışı 1 Ekim sonrasında başlayacak
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YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerin açılışı 1 Ekim sonrasında başlayacak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik" dedi.

YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerin açılışı 1 Ekim sonrasında başlayacak
13.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:13

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından üniversitelerin açılış tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Saraç açıklamada, "YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesile ile getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığının karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husus olduğunun altını çizmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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