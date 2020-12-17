YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerimizle ilgili çok çirkin ifadeler kullanılması kabul edilemez
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YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerimizle ilgili çok çirkin ifadeler kullanılması kabul edilemez

17.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:03
YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerimizle ilgili çok çirkin ifadeler kullanılması kabul edilemez

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter'daki hesabından, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı televizyon programındaki sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Saraç, "Sakarya Üniversitesindeki bir öğretim üyesinin katıldığı bir televizyon programında üniversitelerimiz hakkında sarf etmiş olduğu ve kamuoyunun haklı olarak büyük tepkisini çeken ifadelere dair üniversitesince işlem başlatılmıştır" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, akademisyenlerle ilgili disiplin işlemlerinin kanun gereği ancak üniversiteleri tarafından başlatılıp, yürütülebildiğini belirterek, "Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez. Bu vesile ile akademik ifade özgürlüğünün yanlış anlaşılmaması ve hocalarımızın milletimizin değerlerine ve hassas olduğu konulara ve kavramlara dair konuşurken son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtmek isteriz" açıklamasında bulundu. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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