YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğu görülüyor

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, '2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu bugün kamuoyu ile paylaştıklarını belirterek, "Geçen yıl ile kıyaslandığında bu yıl üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğu görülüyor" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, '2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu bugün kamuoyu ile paylaştıklarını belirterek, "Geçen yıl ile kıyaslandığında bu yıl üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğu görülüyor" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üniversitelerin faaliyetlerini 'şeffaflık ve hesap verebilirlik' ilkeleri doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve kanıt temelli değerlendirilmelerinin yapılabilmesini sağlamak amacıyla 2018 yılından beri 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme' çalışmalarını yürüttüklerini bildirdi. Bu kapsamda YÖK'te oluşturdukları komisyon marifetiyle hazırlanan her bir üniversiteye ait '2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu bugün yayımlayarak kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatan Saraç, şunları söyledi:

"Bu çalışmalarımızın amacı, üniversiteleri iyi veya kötü olarak ayırmak ya da birini diğeriyle kıyaslamak değil, aksine belirlenen ölçütlere göre üniversitelerin güçlü yönlerini ortaya koymak, gelişime açık yönlerini desteklemek ve kendi kendileriyle yarışmalarını sağlamaktır. Geçen yıl ile kıyaslandığında bu yıl üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğu görülüyor. Bu iyileşme daimi bir süreç olup devam etmelidir. Bu göstergeleri hedef alarak gelişme kaydeden bütün üniversiteleri tebrik ediyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı