YÖK Başkanı Saraç: "Üniversitelerimizin Farklılaşmasını, İhtisaslaşmasını İstiyoruz"

YÖK Başkanı Saraç: "Üniversitelerimizin Farklılaşmasını, İhtisaslaşmasını İstiyoruz"

-Salonda oturan katılımcılar -YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Konferans Salonu'nda "Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katıldı.

-Salonda oturan katılımcılar
-YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Konferans Salonu'nda "Eğitim ve Eğitim Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katıldı.

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