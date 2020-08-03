YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerimizi dijital platformda tanıtmak amacıyla fuar düzenleyeceğiz
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YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerimizi dijital platformda tanıtmak amacıyla fuar düzenleyeceğiz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda tanıtmak amacıyla bir fuar düzenleyeceğiz" dedi.

YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerimizi dijital platformda tanıtmak amacıyla fuar düzenleyeceğiz
03.08.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:01

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda tanıtmak amacıyla bir fuar düzenleyeceğiz" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) göstermiş oldukları başarı nedeniyle tebrik etti. Saraç, öğrencilerin program ve üniversite tercihi bağlamında gelecekleri açısından önemli bir karar verme sürecinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla bir fuar düzenleyeceğiz. YÖK çatısı altında, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek sanal fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Bu fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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